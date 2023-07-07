CHP'de saygı hak getire! Tanju Özcan ile Faik Öztrak birbirine girdi: İspatlayamazsan dünyanın en namussuz şerefsiz adamısın
Seçimlerde aldığı ağır mağlubiyetin ardından toparlanamayan CHP'de 'değişim' için Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı alan Tanju Özcan ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak arasındaki gerginlikte saygı sınırları aşıldı. Öztrak Özcan'a yönelik "Saray, Bolu Belediye Başkanı’nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası Öztrak'ı sosyal medyadan hedef alan Tanju Özcan "Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
Diğer yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin değişim çağrısına kulak tıkarken bu restleşmeye dahil oldu.
DEĞİŞİM İÇİN SİTE KURDU
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" bayrağı açan Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak "İktidar için değişim" isimli bir manifesto yayımladı.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi. Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜYOR
Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne doğru yürümüye başladı.
Yürüyüşe başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.
"İPLERİ KİMİN ELİNDE BELLİ"
Özcan'ın yürüyüş kararı CHP içinde büyük rahatsızlığı neden olurken Parti Sözcüsü Faik Öztrak Özcan'ı hedef oldu. Öztrak "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor." ifadelerini kullandı.
"NAMUSSUZ ŞEREFSİZ"
Twitter hesabından Öztrak'ı hedef alan Özcan, "İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı @faikoztrak. Ben Atatürk'ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin." sözleriyle çok ağır ifadeler kullandı.
BU GERGİNLİK İLK DEĞİL: ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün ilk gününde CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirlerine girmişlerdi. Öztrak Özcan'a yönelik "Ateş olsa cürmü kadar yer yakar" ifadeleriyle yüklenmişti.
ANKARA'YA GİRDİ CHP BİNASINA GİRİŞİ YASAKLANDI
Tanju Özcan dün Ankara il sınırları içine giriş yapmasının ardından Özcan'ın CHP Genel Merkez'e girişinin yasaklandığı öğrenildi.
SÖZDE DEMOKRAT BAY KEMAL CHP BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?
Konuya ilişkin açıklama yapan Özcan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
Tanju Özcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım!!! Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Bay Kemal; orası Atatürk'ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları, bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.
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