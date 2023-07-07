CHP’de saygı hak getire! Tanju Özcan ile Faik Öztrak birbirine girdi: İspatlayamazsan dünyanın en namussuz şerefsiz adamısın

"NAMUSSUZ ŞEREFSİZ"

Twitter hesabından Öztrak'ı hedef alan Özcan, "İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı @faikoztrak. Ben Atatürk'ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin." sözleriyle çok ağır ifadeler kullandı.