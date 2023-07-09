Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Hedefinde tam 15 il başkanı var! Tanju Özcan duyurdu: Hazırlık yapıyor...

15 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALMA HAZIRLIĞI

Ankara'ya doğru yürüyen Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Özcan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?