Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Hedefinde tam 15 il başkanı var! Tanju Özcan duyurdu: Hazırlık yapıyor...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için Bolu'dan yola çıkarak Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Özcan bomba bir iddiada bulunurken Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda 15 il başkanını görevden alacağını iddia etti. Özcan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik "Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere ilişkin faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM İÇİN İNTERNET SİTESİ
Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajları ile genel başkanlıktan vazgeçmeyeceğini belli ederken, Ekrem İmamoğlu cephesi de karşı hamle yapmaktan geri durmuyor. "Değişim" için internet sitesi açan Ekrem İmamoğlu destek arayışını genişletmeye çalışıyor.
ÖZCAN ANKARA'YA YÜRÜYOR
Diğer yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim için Bolu'dan Ankara'ya doğru yürürken Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.
15 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALMA HAZIRLIĞI
Ankara'ya doğru yürüyen Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.
Özcan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?
"O KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDEMEZSİNİZ"
Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?
Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...
- Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?
- Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
- Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?
- Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...
- 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?
- Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?