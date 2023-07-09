09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Hedefinde tam 15 il başkanı var! Tanju Özcan duyurdu: Hazırlık yapıyor...

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Hedefinde tam 15 il başkanı var! Tanju Özcan duyurdu: Hazırlık yapıyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Hedefinde tam 15 il başkanı var! Tanju Özcan duyurdu: Hazırlık yapıyor...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için Bolu'dan yola çıkarak Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Özcan bomba bir iddiada bulunurken Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda 15 il başkanını görevden alacağını iddia etti. Özcan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik "Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere ilişkin faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM İÇİN İNTERNET SİTESİ

Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajları ile genel başkanlıktan vazgeçmeyeceğini belli ederken, Ekrem İmamoğlu cephesi de karşı hamle yapmaktan geri durmuyor. "Değişim" için internet sitesi açan Ekrem İmamoğlu destek arayışını genişletmeye çalışıyor.

ÖZCAN ANKARA'YA YÜRÜYOR

Diğer yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim için Bolu'dan Ankara'ya doğru yürürken Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

15 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALMA HAZIRLIĞI

Ankara'ya doğru yürüyen Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Özcan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?

"O KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDEMEZSİNİZ"

Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?

Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.

CHP’li Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’na süre verdi
CHP’de saygı hak getire!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA