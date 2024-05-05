Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane hedefi için tarih verdi: Yaz aylarında ateşi düşecek





"AYLIK BAZDA CİDDİ DÜŞÜŞLER GÖRECEĞİZ SONRA DA YILLIK DÜŞÜŞLERİ GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin soruları da yanıtladı. Yılmaz, 3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlı şekilde uygulandığını ve sonuçlarının görüldüğünü dile getirdi.



Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirten ve "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu" diyen Yılmaz, sonraki dört ayda hızlı bir düşüşün olacağını kaydetti.



"Ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum." ifadesini kullandı. Düşüşün esas etkisinin program olduğunu aktaran Yılmaz, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz." dedi. Yılmaz, enflasyonun gelecek yıl daha da düşeceğini, 2026 yılında ise tek haneye ulaşılacağını belirtti.



Finansal göstergelerde Türkiye'nin iyileşme sürecinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Halk ne zaman hissedecek" sorusu üzerine de "Yaz döneminden sonra bunu daha fazla görmüş olacağız. Aslında otomotivde, bir takım alanlarda görmeye başladık bunları. Ama gıda ve hizmetlerde katılık var, onu kırmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte halkımızın hayatında daha fark edilir hale gelecek. Bu, enflasyon negatif olacak anlamında değil, artış hızında çok ciddi bir yavaşlama olacak." diye konuştu.