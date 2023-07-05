05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Faik Öztrak'tan değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'a yanıt: Tüm kesimlerden oy alabilecek hale gelmek büyük bir değişim

CHP'li Faik Öztrak'tan değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'a yanıt: Tüm kesimlerden oy alabilecek hale gelmek büyük bir değişim

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
CHP’li Faik Öztrak’tan değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan’a yanıt: Tüm kesimlerden oy alabilecek hale gelmek büyük bir değişim

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin değişim çağrılarına kulak tıkayarak "mücadeleye devam" mesajı verdi. Bu gelişmeler ışığında "İktidar için değişim" temalı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu'na ve değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı alan Tanju Özcan'a CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi. Öztrak "Tüm kesimlerinden oy alabilir hale getirmek büyük bir değişimdir." ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı büyük hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK ve danışmanlarına keserek "mücadeleye devam" mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NA AYAR VERDİ

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarına yönelik "Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık, yarın 25 milyonu davamıza katacağız. 25 milyonu bir araya getirme başarısı sadece bana, lidere ait değil." ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin altını çizdi.

İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Kılıçdaroğlu "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" sözleriyle de mesaj vermişti.

"MENZİLE YÜRÜMEKTE KARARLIYIM"

İmamoğlu ise bu açıklamalar karşısında "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır." ifadelerini kullanarak bir "İktidar İçin Değişim" temalı bir internet sitesi açtı.

Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı manifestoda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." mesajıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

TANJU ÖZCAN YÜRÜYÜŞE BAŞLADI

Genel seçimler öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu övgüler yağdıran CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı.

"GAFLET İÇİNDEKİ CHP YÖNETİMİ..."

Özcan, "Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor." dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında gündeme dair yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"HER KESİMDEN OY ALABİLMEK EN BÜYÜK DEĞİŞİM"

Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat bir partiyi, onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilir hale getirmek büyük bir değişimdir. Seçim süreci devam ederken sadece üzgünüz diyerek oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksikliklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Adalet Yürüyüşü ile başlayan değişim sürmelidir. Bu süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil tüm CHP'lilerin görevidir.

'HALİL İBRAHİM SOFRALARINDA BİRLEŞMELİYİZ'

Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye devam ederek, değişimin bir gün değil bir hayat boyu sürdüğünü bilerek süreci yönetmektir.

İMAMOĞLU GÜNDEME GELMEDİ

Öztrak, bir gazetecinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifestonun MYK toplantısında gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine "Hayır, gelmedi" diyerek cevap verdi.

TANJU ÖZCAN'A YANIT

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "adalet ve değişim" yürüyüşünün MYK toplantısında yer alıp almadığını sorması üzerine ise Öztrak, "Ben geçen defa bununla ilgili görüşlerimi açıklamıştım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

İmamoğlu’nun 2 eksikli kaçak dövüşü! Kılıçdaroğlu’nun intikamı...
Kemal Kılıçdaroğlu’na üst üste darbeler
Manifesto sonrası CHP karıştı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA