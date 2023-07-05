CHP’li Faik Öztrak’tan değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan’a yanıt: Tüm kesimlerden oy alabilecek hale gelmek büyük bir değişim

İMAMOĞLU'NA AYAR VERDİ

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarına yönelik "Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık, yarın 25 milyonu davamıza katacağız. 25 milyonu bir araya getirme başarısı sadece bana, lidere ait değil." ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin altını çizdi.

İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Kılıçdaroğlu "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" sözleriyle de mesaj vermişti.