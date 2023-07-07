CHP’de Tanju Özcan alarmı! Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi | Binaya girmek isterse bakın ne yapacaklar

TANJU ÖZCAN: YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM

Sayın İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştum. Az evvel de aradım kendisini açmadı, dönüş yapar herhalde. Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Ama açık açık ben varım demeli. Sayın İmamoğlu'na öğüt verenlerin biraz bekleyelim dediğini düşünüyorum.

Değişim geniş bir kavram. Tüzük değişimi mi, kadroların değişimi mi? Biri Sayın Kılıçdaroğlu'na herhalde şu aklı vermiş milletin hafızası 22-23 gündür, sıkın dişinizi bu mağlubiyet unutulur diye düşünüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor.