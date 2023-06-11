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Son dakika!!! Terör örgütü YPG-PKK'dan kalleş saldırı: Atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Son dakika!!! Terör örgütü YPG-PKK’dan kalleş saldırı: Atılan roketler Kilis’te sınır bölgesine düştü

Son dakika... Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü. Kalleş saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı bölge kısa sürede tespit edildi. Tel Rıfat kırsalında olduğu belirlenen terörist unsurlar, sınırda ve Suriye içerisindeki birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

Akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından birbiri ardına roketli saldırı düzenlendi.

Teröristlerce ateşlenen 5 roket, sınır kapısı yakınlarındaki boş arazilere düştü. Kısa süreli paniğe yol açan saldırılarda roketlerin düştüğü bölgedeki arazide yangın çıktı.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ekipler sınır hattında önlem alırken, çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı bölge kısa sürede tespit edildi.

Tel Rıfat kırsalında olduğu belirlenen terörist unsurlar, sınırda ve Suriye içerisindeki birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

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