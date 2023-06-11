Son dakika!!! Terör örgütü YPG-PKK’dan kalleş saldırı: Atılan roketler Kilis’te sınır bölgesine düştü

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ekipler sınır hattında önlem alırken, çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI



Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı bölge kısa sürede tespit edildi.

Tel Rıfat kırsalında olduğu belirlenen terörist unsurlar, sınırda ve Suriye içerisindeki birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.