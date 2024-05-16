Üniversiteli kurye cinayeti! Ata Emre Akman’ın annesi o geceyi anlattı: Ev bakacakken mezar yeri baktık
Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman, eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Üniversite öğrencisi gencin annesi Zuhal Akman, o geceyi anlatırken, sözleri yürekleri dağladı.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
14:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
14:15
İstanbul'da yaşayan ve 1 yıl önce Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın acılı annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini iddia etti.
"LİZBON'A GİTME HAYALİMİZ VARDI"
Ata Emre Akman'ın saldırıya uğramadan yaklaşık 1 hafta önce işe girdiğini ve kendi kazandığı parayla Anneler Günü'nde sürpriz yapmak istediğini söyleyen anne Akman, "Ata, kendi bireyselliği için çalışıyordu. Ne Ata'nın ne de bizlerin herhangi bir mali sıkıntısı yoktu. Çünkü bu çocuk 13 yaşında da çalıştı ve kendisine elektro gitar aldı.
Anneler Günü'yle ilgili kısa sürede çalışıp bir sürpriz yapma durumu varmış, işte böyle bir sürpriz oldu. O gece Ata'yı aradım, meşgule attı 'annem ben seni sonra ararım' diye mesaj yazmış, sonra öğreniyorum ki çalışıyormuş, dağıtım yapıyormuş. Yarım saat sonra aradı, kahkahalar attık. Onun Lizbon'a benimse Paris'e gitme hayalimiz vardı" dedi.
"MORGDA ATA'NIN YANINA YATTIM, SARILDIM…"
Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Zuhal Akman, olayın gerçekleştiği gün yaşadıklarını anlatarak, "Olay gecesi sabaha karşı eşime telefon geldi. Polis, 'Oğlunuz bir bıçaklanma olayına karıştı, ağır yaralı ve ameliyata alındı, buraya gelmeniz gerekiyor' deyince eşim ağlamaya başladı. Balıkesir'e doğru yola çıktık. Tuhaf bir geceydi, yağmurlu ve sisliydi.
Yoldayken eşim hastaneyi aradı ancak 'Ata Emre Akman diye bir hasta yok' deniliyordu. Çünkü artık yok. 150-180 kilometre hızla Balıkesir'e vardık. Acil servisten çıktıktan sadece 5 dakika sonra morgdaydık ve ikinci raftan oğlumuzu çekiyorlardı. Sonra sedyeyi aşağı indirdiler, örtüyü açtım, Ata olduğu söyleniyor ama Ata değil. Ata olamaz çünkü saçları kısaydı. Bilmiyordum ki, saçlarını kestirmiş; Anneler Günü'nde bana sürpriz yapacakmış.