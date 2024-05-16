Üniversiteli kurye cinayeti! Ata Emre Akman’ın annesi o geceyi anlattı: Ev bakacakken mezar yeri baktık

"LİZBON'A GİTME HAYALİMİZ VARDI"

Ata Emre Akman'ın saldırıya uğramadan yaklaşık 1 hafta önce işe girdiğini ve kendi kazandığı parayla Anneler Günü'nde sürpriz yapmak istediğini söyleyen anne Akman, "Ata, kendi bireyselliği için çalışıyordu. Ne Ata'nın ne de bizlerin herhangi bir mali sıkıntısı yoktu. Çünkü bu çocuk 13 yaşında da çalıştı ve kendisine elektro gitar aldı.