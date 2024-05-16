16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye İspanya'dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho'yu beklerken...

Fenerbahçe'ye İspanya'dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho'yu beklerken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de gelecek sezon İsmail Kartal ile yola devam etmemenin hazırlığını yapan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği "Jose Mourinho" ismi taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Mevcut başkan Ali Koç'un da bu hamleye karşı dünyaca ünlü İspanyol bir teknik adamın peşine düştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:12
  • 1
  • 15
Fenerbahçe’ye İspanya’dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho’yu beklerken...

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan olağan seçimli genel kurul için heyecanlı bekleyiş başladı.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe’ye İspanya’dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho’yu beklerken...

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, 2018 yılında olduğu gibi başkanlık için mücadele edecek.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe’ye İspanya’dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho’yu beklerken...

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe’ye İspanya’dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho’yu beklerken...

Yıldırım, "Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe’ye İspanya’dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho’yu beklerken...

Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim.