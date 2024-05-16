Fenerbahçe’ye İspanya’dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho’yu beklerken...

Yıldırım, "Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim.