16 Mayıs 2024, Perşembe
Fenerbahçe'ye İspanya'dan sürpriz hoca! Herkes Mourinho'yu beklerken...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de gelecek sezon İsmail Kartal ile yola devam etmemenin hazırlığını yapan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği "Jose Mourinho" ismi taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Mevcut başkan Ali Koç'un da bu hamleye karşı dünyaca ünlü İspanyol bir teknik adamın peşine düştüğü öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:12
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15