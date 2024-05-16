Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?

Türkiye'nin eğitim alanındaki önemli gelişmelerinden biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan çalışmalar, sona yaklaşırken eğitim camiasında büyük bir heyecan ve beklenti hakim. Yapılacak düzenlemelerin merkezinde, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek ve cezalandırmak amacıyla getirilecek yasal düzenlemeler bulunuyor. Bu önemli adımların, eğitim sektöründe çalışanları koruma ve güçlendirme yolunda önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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