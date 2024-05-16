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Haberler Galeri Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu? 

Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu? 

Türkiye'nin eğitim alanındaki önemli gelişmelerinden biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan çalışmalar, sona yaklaşırken eğitim camiasında büyük bir heyecan ve beklenti hakim. Yapılacak düzenlemelerin merkezinde, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek ve cezalandırmak amacıyla getirilecek yasal düzenlemeler bulunuyor. Bu önemli adımların, eğitim sektöründe çalışanları koruma ve güçlendirme yolunda önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:37
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Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?

Son günlerde gündemi meşgul eden önemli çalışmalar, eğitim alanında bir dönüşümü başlatmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu'na sunulmaya hazırlanıyor. Önerilen değişiklikler, özellikle eğitim camiasında uzun zamandır beklenen şiddeti önleme ve cezalandırma amaçlarını taşıyor. Bu adımların TBMM Genel Kurul'unun gündemine alınmasıyla birlikte, eğitimde önemli bir dönüşümü temsil eden Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylı değişikliklerin yapılması bekleniyor. Peki ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek?

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Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?

Öğretmenlik Kariyerinde Yenilikler

Öğretmenlik, uzman öğretmen ve başöğretmenlik basamakları korunurken, kariyer basamaklarında önemli değişikliklere gidiliyor. Yapılan düzenlemeye göre, yazılı sınavlar kaldırılırken, bekleme süreleri yeniden belirlenecek.

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Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?

Sözleşmeli öğretmenlik dahil olmak üzere en az 8 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan öğretmenlere uzman öğretmen unvanı tanınacak.

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Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?

Uzman öğretmenlikte ise en az 8 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan öğretmenlere başöğretmen unvanı verilecek.

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Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, 16 yıllık çalışma süresini tamamlamaları durumunda doğrudan başöğretmen unvanı için başvurabilecekler.