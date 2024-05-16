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Haberler Galeri 1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

Erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre bireyler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabidirler. Buna karşın, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için, daha düşük yaşlarda emeklilik imkanı bulunmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:36
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1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebiliyor. SGK'nın sunmuş olduğu çeşitli emeklilik planları arasından en uygununu seçmek için ihtiyaç duyulan yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları bu rehberde yer alıyor. Bu bilgiler, bireylerin emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak ve ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini net bir şekilde ortaya koyacaktır.

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1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

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1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

Kadın için,

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş