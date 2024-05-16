16 Mayıs 2024, Perşembe
1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...
Erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre bireyler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabidirler. Buna karşın, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için, daha düşük yaşlarda emeklilik imkanı bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:36
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