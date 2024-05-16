1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebiliyor. SGK'nın sunmuş olduğu çeşitli emeklilik planları arasından en uygununu seçmek için ihtiyaç duyulan yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları bu rehberde yer alıyor. Bu bilgiler, bireylerin emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak ve ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini net bir şekilde ortaya koyacaktır.