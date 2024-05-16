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EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem: Artık daha basit

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanında yaptığı atılımlarla günlük yaşamımızı daha da kolaylaştırmaya devam ediyor. Son olarak, FAST sistemi bünyesine entegre edilen ve adeta bir devrim niteliği taşıyan Ödeme İste Katman Servisi, finansal işlemleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu yenilik, alacaklıların borçlularına anlık ödeme talepleri göndermelerini sağlayarak, finansal ilişkilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:56
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EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem:Artık daha basit

Kişisel ödemeler alanında yenilikçi bir adım atan Ödeme İste Katman Servisi, piyasaya sürülmesiyle ödeme işlemlerini kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Bu servis, özellikle alacaklının başlatma inisiyatifi ile iki kişi arasında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine yeni bir soluk getiriyor.

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EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem:Artık daha basit

Servisin İşleyişi ve Özellikleri

Ödeme İste Katman Servisi, alacaklı tarafından başlatılan ödemeler için gereken iletişim ve onay mekanizmalarını entegre ediyor.

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EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem:Artık daha basit

Bu sayede, kullanıcılar arası para transfer işlemleri hem hızlanıyor hem de kolaylaşıyor. Servis, ödemenin taraflar arasında sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir platform sunuyor.

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EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem:Artık daha basit

Genişleyen Kullanım Alanları

İlk etapta kişisel ödemeleri hedefleyen bu servis, zamanla e-ticaret ödemeleri, elektronik talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli alanlarda da kullanılmaya başlanacak.

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EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem:Artık daha basit

Bu genişleyen kullanım alanlarıyla servis, ödeme ekosistemindeki çeşitliliği ve katma değeri artırmayı hedefliyor.