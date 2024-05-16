EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem: Artık daha basit

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanında yaptığı atılımlarla günlük yaşamımızı daha da kolaylaştırmaya devam ediyor. Son olarak, FAST sistemi bünyesine entegre edilen ve adeta bir devrim niteliği taşıyan Ödeme İste Katman Servisi, finansal işlemleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu yenilik, alacaklıların borçlularına anlık ödeme talepleri göndermelerini sağlayarak, finansal ilişkilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.