Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon kişinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için son viraja girildi. Özellikle emeklilerin büyük bir merakla beklediği bu ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarında görünecek. Bayramın 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması sebebiyle, ikramiyelerin en geç 15 Haziran'a kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Tam tarihlerin netleşmesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile belirlenecek.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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