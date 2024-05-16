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Haberler Galeri Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon kişinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için son viraja girildi. Özellikle emeklilerin büyük bir merakla beklediği bu ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarında görünecek. Bayramın 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması sebebiyle, ikramiyelerin en geç 15 Haziran'a kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Tam tarihlerin netleşmesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile belirlenecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:46
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Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Emekliler ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan diğer hak sahipleri için dini bayramlarda ödenen ikramiye miktarı, bu yıl önemli bir artışla dikkat çekiyor. İkramiye tutarı, 1.000 TL'den başlayarak önce 1.100 TL'ye, ardından 2.000 TL'ye yükseltilmişti. Ancak bu yıl yapılan yüzde 50'lik artışla birlikte ikramiye miktarı 3.000 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişmeyle birlikte, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 6.000 TL ikramiye ödenmiş olacak. Peki emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiyeden yararlanacak?

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Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Kurban Bayramı İkramiyesi ve Alıcıları

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere verilecek ikramiyeler ve kimlerin bu ikramiyeleri alabileceği merak konusu oldu. İşte detaylar:

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Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

İkramiye Alma Şartları

İkramiye alma şartlarına göre, SGK'dan maaş alanlar veya vefat eden sigortalının yakınları, ölüm maaşı alıyorlarsa ikramiye hakkına sahiptir.

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Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Ödenecek miktar, aldıkları ölüm maaşının oranına göre belirlenir. Benzer şekilde, iş göremezlik ödeneği alanlar da ödeneğin oranı nispetinde ikramiye alırlar. Dolayısıyla, maaşı hak etmiş olmak ikramiye için yeterli bir sebep olarak kabul edilir.

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Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…

Emeklilik Başvurusu ve Hesaplama

Yeni emekli olacaklar açısından, maaşı hak etmiş olmak yeterlidir. Maaşın ödenip ödenmediğine değil, hesaplamanın başlayıp başlamadığına bakılır. Emeklilik için yapılan başvuruların tarihi önemlidir.