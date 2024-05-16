Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulundu. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, geçtiğimiz gün her şeyi itiraf etmişti. Eski eş Emine, kan donduran cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Stüdyoya gelen Burhanettin ise cinayet iddialarını reddetti. Taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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