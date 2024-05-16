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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulundu. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, geçtiğimiz gün her şeyi itiraf etmişti. Eski eş Emine, kan donduran cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Stüdyoya gelen Burhanettin ise cinayet iddialarını reddetti. Taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:32
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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

ŞOK İTİRAF: ŞABAN'I İPLE BOĞDU

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi."

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

"Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Şaban Ataş olayında yeni gelişme

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.