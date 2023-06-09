PKK'nın sözde üst kademesi sefa, alt kademe ise sefalet içinde! İşte teslim olan teröristlerin hali
Son dakika haberleri… 4 Haziran’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüleri paylaşıldı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki kararlı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Komandolar bölgede adeta iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, 4 Haziran 2023 tarihinde sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.
Teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.
Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini belirtti.
Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.
Güvenlik kaynakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin inlerine girerek gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'nın iyice köşeye sıkıştığını, her mağaraya girildiğini, her taşın altına bakıldığını, teröristlerin sonunun yaklaştığını, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.
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