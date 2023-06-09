PKK’nın sözde üst kademesi sefa, alt kademe ise sefalet içinde! İşte teslim olan teröristlerin hali

Türk Silahlı Kuvvetlerin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, 4 Haziran 2023 tarihinde sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.