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Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor. Hamas güçleri, İsrail askerlerinin tanklarını vurduğu görüntüleri yayınladı. Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avlamaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 12 aracı vurduğu bildirildi. Öte yandan Kassam Tugayları, paylaştığı görüntülerde "Cibaliya'da İsrail'e ait bir mevzi ile tankı hedef aldık" ifadelerini kullandı. Yayınlanan görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını nokta atışı ile imha ettiği görülüyor. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 17.05.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 00:17
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Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor.

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Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...

Açıklamaya göre, Filistinli gruplar dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail ordusuyla şiddetli çatışmalara girdi.

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Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...

Çatışmalarda 7'si tank, 4'ü buldozer ve 1'i ne olduğu belirtilmeyen askeri araç olmak üzere İsrail ordusuna ait 12 araç hedef alındı.

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Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...

Cibaliya'da bir grup İsrail askerinin üzerine insansız hava aracıyla (İHA) anti-personel füze atan Filistinli gruplar, bir eve sızmaya çalışan bir özel kuvveti de patlayıcı cihaz ile hedef aldı ve ardından özel kuvvet unsurlarını infaz etti.