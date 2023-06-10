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Son dakika: Van’da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Son dakika: Van’da terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Van’da icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu'nda teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İşte ele geçenlerin listesi...

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