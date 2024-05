Astroloji ve bitkilerin birleştiği noktada, her burcun kendine özgü bir çiçeği temsil ettiği düşünülüyor. Her çiçeğin kendine özgü bir anlamı ve sembolizmi olduğu gibi, her burcun da bireylerini yansıtan bir bitkiyle ilişkilendirildiği inanışı yaygın. Burçların kişilik özellikleri ve çiçeklerin sembolizmi arasındaki bu ilişki, astroloji meraklılarını heyecanlandırıyor. Peki hangi çiçek hangi burcu temsil ediyor?