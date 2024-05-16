6-8 Ekim davasında 10 yıl sonra karar! Kaos tetikçilerinin planı neydi? Davanın perde arkası A Haber’de değerlendirildi

'Kobani' bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın perde arkası A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. İşte satır başlıkları;

Gazeteci Abdülkadir Selvi

"5 Ekim günü Murat Karayılan Kandil'den bir çağrı yapıyor ve o paylaşımda "metropolleri işgal etmeye çağırıyoruz" diyor bunun hemen ardından 6 Ekim günü HDP'nin resmi hesabından " MYK'dan halklarımızı sokağa çıkmaya çağıyoruz" yani terörist elebaşı Murat Karayılan!ın çağrısından 24 saat sonra."

"6-8 Ekim tarihinde 37 kişi devam eden olaylarda 53 kişi hayatını kaybediyor. Örneğin Ahmet Dakak başı taş ile ezilerek öldürülüyor, Yasin Börü öldürüldükten sonra üzerinden araçla geçiliyor. Böyle vahşi yöntemler ile öldürüldüler. Çağrı yaptılar insanları sokaklara çıkardılar ve daha sonra sokağa çıkanları sokakta var olanları vahşi bir şekilde katlettiler."