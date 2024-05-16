Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası ikili görüşmeye geçildi. Görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra; bölgesel ve küresel meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI
Erdoğan Kobakhidze'yi, Külliye'nin girişinde karşıladı.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Kobakhidze askerleri, Türkçe "Merhaba asker" sözleriyle selamladı.
Külliye'nin girişinde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Kobakhidze ikili ve heyetler arası görüşme geçti.
Görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra; bölgesel ve küresel meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin ortak açıklama yapması bekleniyor.
Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
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