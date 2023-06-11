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PKK’lı kalleşlerin saldırı girişimine ağır bedel! MSB: Sözde 2 yönetici dahil 7 terörist öldürüldü

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Giriş: 11.06.2023 20:15
Güncelleme:11.06.2023 20:16
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket atıldı. Kalleş saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı bölge kısa sürede tespit edildi. Tel Rıfat kırsalında olduğu belirlenen terörist unsurlar, sınırda ve Suriye içerisindeki birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. MSB'den yapılan açıklamada, "Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roket saldırısına karşılık gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarıyla, PKK/YPG'nin sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/çok namlulu roket atar tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik, teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

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