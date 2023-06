Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na 28 Mayıs salvoları: Ben ben ben dedi! Yaptığı yoldaşlığa yakışmayan nezaketsizlik

İMAMOĞLU KAFA KALDIRDI

Diğer yandan seçimler sonrası genel başkanlık için kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

Diğer yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da yaptığı konuşmada "Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayım bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullandı.