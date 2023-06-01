Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na 28 Mayıs salvoları: Ben ben ben dedi! Yaptığı yoldaşlığa yakışmayan nezaketsizlik
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken arkasında HDP ve PKK desteğini almasına rağmen başarılı olamayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmek yerine tüm MYK üyelerinin istifasını isteyip 'mücadeleye devam' mesajı verdi. Ancak seçim gecesinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kafa kaldıran Ekrem İmamoğlu verdiği mesajlarla genel başkanlığa aday olacağını belli etti. İmamoğlu "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir." diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever yaşananları yorumlarken İmamoğlu'nun çıkışını "Yoldaşlığa yakışmayan nezaketsizlik" olarak tanımladı. Aysever ayrıca "Beslediği medya da düğmeye bastı ve Ekrem Bey'i işaret etmeyi başladı." dedi. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
BAY KEMAL "MÜCADELEYE DEVAM" DEDİ
Bu gelişme sonrası istifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçerek "mücadeleye devam" mesajı verirken parti tabanından bu duruma tepki yağdı.
HEPSİNİ İSTİFA ETTİRDİ
Diğer yandan CHP'deki tüm MYK üyelerinin istifasını alıp, kendisi istifa etmeyen Kılıçdaroğlu yeni bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Düzenlenen toplantıda, istifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.
İMAMOĞLU KAFA KALDIRDI
Diğer yandan seçimler sonrası genel başkanlık için kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
Diğer yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da yaptığı konuşmada "Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayım bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullandı.
ENVER AYSEVER'DEN İMAMOĞLU'NA: BESLEDİĞİ MEDYA DÜĞMEYE BASTI
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu gerginlik yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, İmamoğlu'nun bu tavrına sert eleştiride bulundu.
Aysever "İmamoğlu, yoldaşlığa yakışmayan şekilde seçimin sabahında ben ben ben diyerek nezaketsizlik yaptı." ifadelerini kullanırken İmamoğlu'nun beslediği medyanın da düğmeye bastığını ve İmamoğlu'nun işaret söyledi. Aysever ayrıca "Kılıçdaroğlu'nu yalandan destekleyenler gerçek yüzünü göstermeye başladı" ifadelerini kullandı.
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