Kılıçdaroğlu kendi hariç herkesi istifa ettirdi! Seçimdeki hezimet sonrası MYK'dan toplu istifa...
28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu mücadeleye devam mesajı verdi. Bu gelişmeler sonrasında Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu istifaya davet ederken tüm isimler istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise CHP tabanında büyük tepki topladı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
KOLTUK SEVDASI HER ŞEYİ SÖYLETTİRDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri hatırlattı:
"Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir."
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM VURGUSU
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
KILIÇDAROĞLU HEDEFTE!
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.
CHP'DE TÜM MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti.
İstifa eden üyeler şöyle;
• Ahmet Akın
• Ali Öztunç
• Bülent Kuşoğlu
• Bülent Tezcan
• Devrim Barış Çelik
• Faik Öztrak
• Fethi Açıkel
• Gamze Akkuş İlgezdi
• Gökçe Gökçen
• Gülizar Biçer Karaca
• Lale Karabıyık
• Muharrem Erkek
• Oğuz Kaan Salıcı
• Selin Sayek Böke
• Seyit Torun
• Veli Ağbaba
• Yüksel Taşkın
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