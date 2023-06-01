Kılıçdaroğlu kendi hariç herkesi istifa ettirdi! Seçimdeki hezimet sonrası MYK’dan toplu istifa...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM VURGUSU

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.