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CHP'de ortak liste krizi! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda telefonlara dahi bakılmıyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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CHP’de ortak liste krizi! CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda telefonlara dahi bakılmıyor

Yedili koalisyonda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası liste krizi de patlak verdi. Koalisyondaki 4 partinin seçimlere CHP listelerinden girmesi krize neden oldu. Adayların netleşmesi üzerine il ve ilçe yöneticilerinin tepkileri gün yüzüne çıkarken, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında tek bir bildiri ve pankart olmadığı, İl Başkanlığında telefonlara dahi çıkılmadığı iddia edildi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine haftalar kala liste tepkileri halen devam ediyor. 6'lı masa ortaklarının milletvekili adaylarının CHP listelerinden seçime girmesi tepki toplamış, CHP İstanbul İl Başkanlığında tartışmalar yaşanmıştı.

Şimdi ise listelerle ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kendi listeleriyle seçime giren İyi Parti'nin aday çıkardığı bölgelerde CHP'nin listelerine de İyi Parti'lilerin yerleştirilmesi tepki topladı. Bu isimler şöyle:


"İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas İstanbul 2. Bölge 9. sıradan, Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 5. sıradan, Onur Aydın İstanbul 1. Bölge 11. sıradan, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. sıradan, Orkun Kamber ise Ankara 1. Bölge 5. Sıradan" CHP listelerinden aday gösterildi.

LİSTELERİN NETLEŞMESİ SONRASINDA KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ VARDI
Adayların netleşmesi sonrasında il ve ilçe yöneticilerinin Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiği öğrenilmiş, yöneticilerin Kaftancıoğlu'na, "Siz il başkanıyım diye caka satıyorsunuz.

Bizi topladınız düşüncelerimizi söyledik. Siz milletvekili listelerine bir kişi yazdıramadınız. Şimdi siz vekil adaylarınızla sahada dolaşın, biz asla sokağa çıkmayız" dedi.

Kaftancıoğlu'nun ise, "Ben de seçim çalışmalarına çıkmam, çıkamam. Başım ağrıyor. İki cepheyle savaştım. Bir tarafta belediye rantçıları, diğer tarafta genel merkeze çöreklenmiş çeteyle savaşıyorum. Ne zannediyorsunuz" şeklinde cevap verdiği öne sürülmüştü.

TELEFONLARA DAHİ BAKILMIYOR
Bu iki olayın arka arkaya yaşanması sonrasında listelerin özellikle İstanbul'da hoş karşılanmadığı, hatta İstanbul İl Başkanlığı binasında tek bir bildiri ve pankart olmadığı, İl Başkanlığında telefonlara dahi çıkılmadığı iddia edildi.

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