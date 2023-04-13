7'li koalisyonda liste krizi! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: İYİ Parti'nin içinde ciddi bir kaynama var
CHP ve İYİ Parti tabanlarından aday listelerine büyük tepki var. CHP listesinde Atatürkçü, İYİ Parti'de ülkücü aday yok eleştirisi yapılıyor. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Partiler listelerini teslim etti. Tartışmalar da beraberinde geldi.
CHP ve İYİ Parti tabanlarından aday listelerine büyük tepki var. CHP listesinde Atatürkçü, İYİ Parti'de ülkücü aday yok eleştirisi yapılıyor. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer: Sadece ABD'nin değil AB ülkelerinin pek çoğunun da hem FETÖ'ye hem de PKK'ya çok yoğun bir şekilde destek verdiğini biliyoruz.
FETÖ'nün Almanya'da neredeyse sayısının 40 binlere ulaştığını bu kişilerin ciddi anlamda Türkiye'den kaçan 15 Temmuz sonrasında bu Avrupa ülkelerine sığınan FETÖ'cülerin çok yoğun bir şekilde İsveç'te, Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da çok yoğun bir şekilde yaşadıklarını ve faaliyetlerini buradan yürüttüklerini ciddi bir medya faaliyeti yürüttüklerini biliyoruz.
Sadece PKK'nın Norveç'te İsviçre'de 3'ten fazla ulusal çapta yayın yapan TV kanalı var bu TV kanallarına CHP'li pek çok vekil zaman zaman katılıyorlar ve canlı yayınlarda PKK'lıların televizyonlarında demeçler veriyorlar.
7'li koalisyonun pek çok bileşeninin aynı zamanda bu terör örgütlerinin medya organlarında da yoğun bir şekilde faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Özellikle seçimlere yaklaştığımız bu dönemde hem FETÖ'cülerin hem de PKK'lıların Türkiye'ye yönelik açıklamaları çok dikkatleri çeken noktaya gelmiş durumda.
Bu seçimler emperyalizme ve onun taşeronlarına karşı mücadele edenlerle emperyalizmin Türkiye'deki emellerini gerçekleştirmek isteyenler arasında olacak.
7'Lİ KOALİSYONDA LİSTE KRİZİ
CHP listeleri FETÖ'cülerle PKK ile iltisaklı olanlarla terör örgütleri ile bir şekilde ilişki içinde bulunmuş olan kişilerle daha da çok Deva, Gelecek, Saadet'in desteğiyle FETÖ'ye yakın olan siyasi figürlerle AK Parti döneminde tamamıyla gözden düşürülmüş uzaklaştırılmış ne kadar figür varsa yeniden parlamentoya ve siyasete taşıyacakları yönünde bir hesap yapıyorlar.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt: CHP'nin üzerinde bir operasyonla bunu yaptılar. Zaten Sayın Erdoğan'a yönelik bu Batı'lı merkezlerden saldırıların başladığı tarihle de hemen hemen eşdeğerdir. Bu emperyalist merkezlerin bir dizayn planı var. Küresel planları çerçevesinde bizim bölgemizi de dizayn etmek istiyorlar.
Kullandıkları aparatlardan bir tanesi de terör örgütleri. PKK en önemli terör aparatlarından bir tanesi. FETÖ bunlardan birisi. Aynı merkezler CHP'de de dizayn yaptı.
İYİ Parti'nin içinde de ciddi bir kaynama var. Edindiğimiz bilgiler var. Sadece İdris Naim Şahin adaylığı değil.
Mesela Sayın Akşener'in başdanışmanlarından biri partide etkili olan isimlerden biri bir sene önce siyaset akademisini yöneten kişi 2016 Ağustos'unda yani 15 Temmuz'dan hemen sonra Sakarya Üniversitesi'ne yapılan operasyonla gözaltına alınıp tutuklanmış bir isim. Yüksel Korkmaz. Başdanışmanlık yapıyor.
Sayın Akşener'in özel kalem müdüresi baş harflerini vereyim E.B., Eylül 2016'da yani 15 Temmuz'dan 1,5 ay sonra TBMM'ye yapılan danışmanların içindeki FETÖ örgütlenmesine yönelik operasyonda açığa alınan kişi. Örgütlenme en başından itibaren sızmış.
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