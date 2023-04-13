7’li koalisyonda liste krizi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: İYİ Parti’nin içinde ciddi bir kaynama var

CHP ve İYİ Parti tabanlarından aday listelerine büyük tepki var. CHP listesinde Atatürkçü, İYİ Parti'de ülkücü aday yok eleştirisi yapılıyor. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;



Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer: Sadece ABD'nin değil AB ülkelerinin pek çoğunun da hem FETÖ'ye hem de PKK'ya çok yoğun bir şekilde destek verdiğini biliyoruz.

FETÖ'nün Almanya'da neredeyse sayısının 40 binlere ulaştığını bu kişilerin ciddi anlamda Türkiye'den kaçan 15 Temmuz sonrasında bu Avrupa ülkelerine sığınan FETÖ'cülerin çok yoğun bir şekilde İsveç'te, Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da çok yoğun bir şekilde yaşadıklarını ve faaliyetlerini buradan yürüttüklerini ciddi bir medya faaliyeti yürüttüklerini biliyoruz.