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Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan Kılıçdaroğlu'na liste eleştirisi: Kemalizm ırkçılıktır diyen adam TBMM'de olmamalı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu’na liste eleştirisi: Kemalizm ırkçılıktır diyen adam TBMM’de olmamalı

Türkiye artık adım adım seçime ilerlerken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi. Koalisyonun küçük ortaklarından yaklaşık 40 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi ve bu isimlerin arasında FETÖ ve PKK destekçisi isimlerin de olması CHP tabanındaki Atatürkçüleri rahatsız etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu listeler konusunda topa tutarken, 30'a yakın Atatürkçü vekil adayının hiçbirine listelerde yer verilmediğinin altını çizdi. CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" sözlerini de eleştiren Bozkurt "3 maymunu oynayamam. Kemalizm ırkçılıktır diyen bir adam mecliste olmamalı." ifadelerini kullandı. CHP'nin Atatürkçü çizgiden çıktığını söyleyen Bozkurt, "Atatürkçüleri hapse atanları aday yaptılar" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İşte detaylar...

Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası son günlerde yaşanan liste krizi büyük bir patlak verirken küçük ortaklardan Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti seçimlere CHP listesinden girme kararı aldı.

FETÖ VE PKK YANLISI İSİMLER CHP LİSTELERİNDE

CHP tabanıyla alakası olmayan bu partilerin CHP listelerinden seçime girmesi parti içindeki Cumhuriyetçileri rahatsız ederken özellikle FETÖ ve PKK yanlısı isimlerin listeye alınması büyük tepki topladı.

SADULLAH ERGİN TEPKİSİ DİNMİYOR

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" ifadeleriyle hedef aldığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday gösterdi.

İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen İsmail Saymaz canlı yayında CHP yönetimine liste konusunda isyan etti.

CHP'LİLER HANGİ MOTİVASYONLA BU LİSTELERE OY VERECEK?

DEVA'ya 12-13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9-10, Demokrat Parti'ye de 3 seçilebilecek yerden vekillik verildi. İYİ Parti'ye bazı illerden çekildiği için 5 vekil verildi. Bu hakkaniyete aykırı. Altılı masanın itici gücü CHP'dir. CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy verecekler?

Bu gelişmeler ışığında CHP listelerinden aday olan isimlere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan da yoğun bir eleştiri geldi.

CHP LİSTELERİNDE ATATÜRKÇÜLER DIŞLANDI

Bozkurt yaptığı açıklamada "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye vekillik başvurusunda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim." ifadelerini kullanarak CHP listelerinden Atatürkçü isimlerin dışlandığını ifade etti.

"KEMALİZM IRKÇILIKTIR DİYEN ADAM MECLİSE SOKULMAMALI"

Bozkurt ayrıca "Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanıyım. 3 maymunu oynayamam. Kemalizm ırkçılıktır diyen bir adam mecliste olmamalı." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"ATATÜRKÇÜLERİ HAPSE ATANLARI ADAY YAPTILAR"

Atatürkçüleri hapse atan ve Balyoz ve Ergenekon'u tasarlayan isimlerin CHP'den aday yapıldığının altını çizen Bozkurt "Sokakta kimsenin yüzüne bakmadığı 10 tane oyu olan adamı aday yaptılar" ifadelerini kullandı.

"CHP ATATÜRK ÇİZGİSİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Listedeki isimlerden Atatükçülerin rahatsız olduğunu söyleyen Bozkurt "CHP Atatürk çizgisinden çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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