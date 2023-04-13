Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu’na liste eleştirisi: Kemalizm ırkçılıktır diyen adam TBMM’de olmamalı

Bu gelişmeler ışığında CHP listelerinden aday olan isimlere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan da yoğun bir eleştiri geldi.

CHP LİSTELERİNDE ATATÜRKÇÜLER DIŞLANDI

Bozkurt yaptığı açıklamada "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye vekillik başvurusunda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim." ifadelerini kullanarak CHP listelerinden Atatürkçü isimlerin dışlandığını ifade etti.