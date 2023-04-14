7’li koalisyonun ortaklarında liste krizi isyan çıkardı! CHP ve DEVA’da sert tartışmalar! İki taraf da birbirini yalanlıyor

Kılıçdaroğlu şunları söykedi;

"Sadullah bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Dolayısıyla oyların heba olmaması çin böyle bir akılcı politika izleniyor.

"SIKINTI ÇIKAR"

Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim iç işlerimize karışamazlar. Onlar ayrı partiler biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adayını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz, biri birbirimizin alanına girip üstü örtülü ya da açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz."

ÇANKAYA ÇELİŞKİSİ PATLADI

Kılıçdaroğlu'nun geçmişiyle çelişmesi ile birlikte bir çelişki de Ergin ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

SADULLAH ERGİN: ÇANKAYA'DAN CHP AÇTI

Ergin dün katıldığı Habertürk yayınında 'Çankaya' teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizerek, "Bizim herhangi bir tercihimiz tespitimiz yoktur. Çankaya'dan bize CHP açtı. Onlar yer belirliyor biz de o yerlere uygun arkadaşlarımızdan tespit yapıyoruz." şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: DEVA KARAR VERDİ

Özgür Özel ise Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesine ilişkin yaptığı konuşmada Ankara için bir liste yapıldığını belirterek bunun 5 Partinin ortak listesi olduğunu söyledi.

Çankaya'da Ergin'in aday gösterilmesine DEVA Partisi'nin karar verdiğini söyleyen Özel, "DEVA Sadullah Ergin'i oradan göstermiş. Ergin, CHP'nin adayı mı? Değil. CHP listesinden gösterilmiş DEVA'nın adayı" dedi.