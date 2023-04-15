İYİ Parti’de ülkücüler isyana başladı! Liste krizinde yeni perde: Özel ilişkiler, parti içi çeteleşme...

7'li koalisyonda yaşanan adaylık pazarlıkları ve kavgasının ardından patlayan liste krizi dinmek bilmiyor. CHP ve İyi Parti'nin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesinin ardından 2 parti de karıştı.

CHP'DE SADULLAH ERGİN VE YÜKSEL TAŞKIN KRİZİ

CHP'nin FETÖ övücüsü ve örgütün operasyon merkezlerinden kapatılan Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan DEVA'lı Sadullah Ergin'in ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi partiyi karıştırırken benzer kriz İyi Parti'de de sürüyor.

İYİ PARTİ LİSTELERİ DE KRİZ ÇIKARDI: FETÖ ÖVÜCÜSÜ, BORSA SPEKÜLATÖRÜ HEPSİ LİSTEDE

İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin sicilleri de büyük tepki çekti. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının sicilleri de temiz değil.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweetleri gündem oldu.

Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan ve AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu. Listelere CHP'li Yaşar Okuyan İyi Partili Aytun Çıray açık açık tepki gösterip zehir zemberek sözler ederken parti tabanı ve teşkilatlar da isyan etti.

"İYİ PARTİLİ ÜLKÜCÜLER" İSYANDA

Kulislere göre isyan bununla sınırla değil... İyi Parti'de altında "İyi Partili Ülkücüler" yazan bir bildiri dolaştırılıyor. Parti içinde bir "çete" olduğu iddiasında bulunulan bildiride ülkücülerin listelere alınmadığı ve işin içine "özel ilişkiler"in girdiği iddia ediliyor.

Kulislerde 'Çete' olarak itham edilenler arasında Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Müdür olan Ersagun Yücel ismi ön plana çıkıyor.

Konuyu Sabah Yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı.