DEM Partili Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu: Kuyruk acısı var
Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdı. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı. Peki, DEM Parti'li Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu, "Bu olay es geçilecek bir hadise değildir. Bunların kuyruk acısı var." dedi.
Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde 'İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret' ederek tartışmalara yol açan DEM'liler gerginliği TBMM'ye taşıdı.
Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'a "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" dedi.
DEM Partili Sakık ise Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı.
Aksakal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Biliyorsunuz her 23 Nisan'da TBMM'nin açılış yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu özel bir oturumla toplanır. Ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlara ilişkin görüşmeler yaparlar.
Konuya ilişkin görüşlerini paylaşırlar. Bunlar belirli sürelerle sınırlanmıştır. Parlemento da grubu bulunan genel başkanlara 10 dakika grubu bulunmayan genel başkanlara ise üçer dakika zaman verirler. Bende o çerçevede konuşmamı yapmak üzere kürsüye geldim ve Türkiye gündemine ilişkin de görüşlerimi paylaştım. Çünkü Türkiye küresel emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda bir saldırının altında. Artık 21. Yüzyılda vekalet savaşı debilen bir yöntem söz konusu. Yarattıkları terör örgütü yada vekil savaşlarıyla, başka ülkelerle biri birlerini dövüştürüyorlar.
Türkiye'de 40 yıldır pkk terör örgütü ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz 2023 senesinde yapılan seçimlerde bunu daha net ve ayrıntılı bir şekilde gözlemleme imkanı bulmuştu. Biz de DSP olarak devletimizin yanın da yer aldık. Amerika'nın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayına değil, devletin yanında duran cumhurbaşkanı adayına destek verdik. Bu karşı tarafta ciddi bir infial yarattı. Bu olay es geçilecek bir hadise değildir. Bunların kuyruk acısı var."
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...
- Zeka testi: 5 saniyede farklı hindistan cevizini bulabilir misin?
- Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
- Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!