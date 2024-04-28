DEM Partili Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’e konuştu: Kuyruk acısı var

Türkiye'de 40 yıldır pkk terör örgütü ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz 2023 senesinde yapılan seçimlerde bunu daha net ve ayrıntılı bir şekilde gözlemleme imkanı bulmuştu. Biz de DSP olarak devletimizin yanın da yer aldık. Amerika'nın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayına değil, devletin yanında duran cumhurbaşkanı adayına destek verdik. Bu karşı tarafta ciddi bir infial yarattı. Bu olay es geçilecek bir hadise değildir. Bunların kuyruk acısı var."

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