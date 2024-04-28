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DEM Partili Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu: Kuyruk acısı var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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DEM Partili Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’e konuştu: Kuyruk acısı var

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdı. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı. Peki, DEM Parti'li Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu, "Bu olay es geçilecek bir hadise değildir. Bunların kuyruk acısı var." dedi.

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde 'İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret' ederek tartışmalara yol açan DEM'liler gerginliği TBMM'ye taşıdı.




Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'a "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" dedi.



DEM Partili Sakık ise Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı.

Aksakal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Biliyorsunuz her 23 Nisan'da TBMM'nin açılış yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu özel bir oturumla toplanır. Ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlara ilişkin görüşmeler yaparlar.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşırlar. Bunlar belirli sürelerle sınırlanmıştır. Parlemento da grubu bulunan genel başkanlara 10 dakika grubu bulunmayan genel başkanlara ise üçer dakika zaman verirler. Bende o çerçevede konuşmamı yapmak üzere kürsüye geldim ve Türkiye gündemine ilişkin de görüşlerimi paylaştım. Çünkü Türkiye küresel emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda bir saldırının altında. Artık 21. Yüzyılda vekalet savaşı debilen bir yöntem söz konusu. Yarattıkları terör örgütü yada vekil savaşlarıyla, başka ülkelerle biri birlerini dövüştürüyorlar.

Türkiye'de 40 yıldır pkk terör örgütü ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz 2023 senesinde yapılan seçimlerde bunu daha net ve ayrıntılı bir şekilde gözlemleme imkanı bulmuştu. Biz de DSP olarak devletimizin yanın da yer aldık. Amerika'nın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayına değil, devletin yanında duran cumhurbaşkanı adayına destek verdik. Bu karşı tarafta ciddi bir infial yarattı. Bu olay es geçilecek bir hadise değildir. Bunların kuyruk acısı var."

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