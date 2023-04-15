CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi? AK Partili Çelebi: Masanın metninde Türk milleti ve Atatürk asla yer almıyor

Türkiye artık bölgesel bir güç olmaktan öte küresel bir aktör haline geldi. Bunların temel sorunu bunu. Türkiye'nin enerjisini içe vermesini istiyorlar. Biz enerjimizi Libya'ya Azerbaycan'a bunun yanında Mavi Vatan'a veriyoruz. Bunu yapmamızı istemiyorlar. Türkiye küresel bir aktör olma yönünde hızla ilerliyor. Bunun için yapılan savunma sanayi hamleleri ortada. Bu masa ne vaat ediyor? Fragmanı izledik işte; kavga, kaos, karmaşa pazarlık… Bunlarla mı biz yola devam edeceğiz? İşte bunları istiyorlar. Ben Türk milletine güveniyorum. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum.