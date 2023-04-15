CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi? AK Partili Çelebi: Masanın metninde Türk milleti ve Atatürk asla yer almıyor
Türkiye 14 Mayıs seçimine doğru ilerlerken CHP listelerindeki kriz her geçen gün artıyor. Listelere “Atatürkçü tasfiyesi” yorumları yapılırken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Masanın metninde Türk milleti ve Atatürk asla yer almıyor. Mutabakat metninde Atatürk yok. Listeler CHP seçmenine şok yaşattı.” dedi.
Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.
CHP listelerine eleştiriler ise her geçen gün devam ediyor. Sadullah Ergin'in adaylığı, Yalova 1. sıra adayı Yüksel Taşkın'ın adaylığı ve birçok isim eleştiri almaya devam ediyor. Listelere "Atatürkçü tasfiyesi" yorumları yapılırken gelişmeleri A Haber'de değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Masanın metninde Türk milleti ve Atatürk asla yer almıyor. Mutabakat metninde Atatürk yok. Listeler CHP seçmenine şok yaşattı." dedi.
Mehmet Ali Çelebi'nin canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Muharrem İnce ile bizim ayrıldığımız nokta kumar masasını destekleme yönündeki açıklamaları. Orayı desteklediğin zaman zaten bölücü bir denklemi destekliyor oluyorsun. Son tahlilde milli cephe dedim. Cumhur İttifakı'na katılımların artacağını düşünüyorum. Anketlerde 1 aylık süreçte oyların artacağını göreceğiz.
CHP LİSTELERİNDEKİ PKK SEMPATİZANLARI
Meclis böyle bir yapıya teslim edildiği zaman ne olacağını iyi anlamamız lazım. Kumar masası +1'li yapı iş başına geldi diyelim. Önce bunlar tezkereye "hayır" verecekler ve terör devletinin kurulmasının önünü açacaklar. Askeri oradan çekecekler. 2015 yılında beri kaç terörist imha ettik. Kahramanlarımız 37 bin teröristi imha etti. CHP'nin milletvekili adayı Hacer Foggo askerimize ne diyor? Bizim askerimize 'çocuk katili' diyor. İşte bu yapının orduya ne yapacağını bir düşünün.
Bunların aralarında bazıları asker-polis savunuyormuş gibi pozlara giriyorlar. Emin olunuz ki bunlar başa gelirse savunma bütçesini kısacaklar bu kadar askere ne gerek var diyecekler neticede personel sayısını azaltacaklar. Ve emin olun terörle mücadele edenlere soruşturma açacaklar. İşte orduyu bu hale getirecekler. İstikrar ve büyüme zaten duracaktır.
Türkiye artık bölgesel bir güç olmaktan öte küresel bir aktör haline geldi. Bunların temel sorunu bunu. Türkiye'nin enerjisini içe vermesini istiyorlar. Biz enerjimizi Libya'ya Azerbaycan'a bunun yanında Mavi Vatan'a veriyoruz. Bunu yapmamızı istemiyorlar. Türkiye küresel bir aktör olma yönünde hızla ilerliyor. Bunun için yapılan savunma sanayi hamleleri ortada. Bu masa ne vaat ediyor? Fragmanı izledik işte; kavga, kaos, karmaşa pazarlık… Bunlarla mı biz yola devam edeceğiz? İşte bunları istiyorlar. Ben Türk milletine güveniyorum. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum.
Atatürkçü ve milliyetçi seçmeme seslemek gerekiyor. Atatürkçülük ve milliyetçilik öyle rozetle yaşatılmaz. Atatürk ulus devlet kurdu. Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti devletine kurana Türk milleti denir." dedi. Koalisyonun mutabakat metni ortada ve 200 küsür sayfadan oluşur. Bir kere Türk milleti geçmiyor. Ali Babacan diyor ki anayasadan Türklüğü kaldıralım. Bakın burada bir saldırı var; vatansever seçmenin uyanması gerekir. Burada ulus devlete bir saldırı söz konusu. Türk, Kürt, Alevi bölecek paramparça edecek.
Atatürk üniter bir devlet kurdu. Bakın Atatürk ve Tük milleti koalisyonun mutabakat metininde yok. Bakın bir evi kiraladığınız zaman sözleşmeye bakarsınız. Ben de işte açtım 6+1 masanın sözleşmesine baktım. Atatürk'ün kendisi bile yok. Bunlar terör tutuklularını göreve getirecekler. 6'lı masanın bütün toplantılarına bakın Atatürk posteri ve Türk bayrağı yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü orada HDP'nin ruhu var."
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