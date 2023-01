Muharrem İnce'den aday belirleyemeyen 6'lı masaya: "Bunlarla bu iş olmaz 6 günde dağılırlar"

"BENİ 51 GÜN KALA ADAY YAPTILAR, 13 VİLAYETE GİDEMEDİM"

Cumhurbaşkanı adaylarının bir an önce ortaya çıkmaları gerektiğini vurgulayan Muharrem İnce, "Seçim tarihi belli oldu,14 Mayıs. Siyasi partilerin göstereceği adaylar olacak. Yüz bin imzayla aday olmak isteyenler olacak. Benim bir teklifim var, bir an önce altılı masaya önerim şu; geçen dönem beni 51 gün kala aday yaptılar 13 tane vilayete gidemedim, yetişmedi, zaman yetmedi. Büyük ilçelerin hiçbirine gidemedim. Bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır. Seçime 115 gün civarında zaman var" dedi.