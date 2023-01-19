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Muharrem İnce'den aday belirleyemeyen 6'lı masaya: "Bunlarla bu iş olmaz 6 günde dağılırlar"

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Muharrem İnce’den aday belirleyemeyen 6’lı masaya: Bunlarla bu iş olmaz 6 günde dağılırlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir türlü aday belirleyemeyen ve yaşananlar üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masayı hedef alarak, "Bunlarla bu iş olmaz, 6 günde dağılırlar. Benim bir teklifim var, altılı masaya önerim şu; bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bolu'da, eski partisi CHP'nin başını çektiği 6+1'li masayı hedef aldı.

"BENİ 51 GÜN KALA ADAY YAPTILAR, 13 VİLAYETE GİDEMEDİM"

Cumhurbaşkanı adaylarının bir an önce ortaya çıkmaları gerektiğini vurgulayan Muharrem İnce, "Seçim tarihi belli oldu,14 Mayıs. Siyasi partilerin göstereceği adaylar olacak. Yüz bin imzayla aday olmak isteyenler olacak. Benim bir teklifim var, bir an önce altılı masaya önerim şu; geçen dönem beni 51 gün kala aday yaptılar 13 tane vilayete gidemedim, yetişmedi, zaman yetmedi. Büyük ilçelerin hiçbirine gidemedim. Bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır. Seçime 115 gün civarında zaman var" dedi.

"ALTILI MASANIN KAFASI KARIŞIK, 6 GÜNDE DAĞILIRLAR"

Altılı masanın kafasının karışık olduğunu ifade eden İnce, "Birisi Türklüğü kaldırıyor, birisi tarikatların önünü açıyor. Bunlarla bu iş olmaz birisi İstanbul Sözleşmesini kabul ediyor, öbürü etmiyor. Biri Libya Tezkeresine evet diyor, öbürü hayır diyor. Bunlar 6 günde dağılırlar." şeklinde konuştu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BENİ ETKİLEYEMİYOR"

İnce'nin açıklamalarının ardından konuşan bir vatandaş ise, "Muharrem İnce'nin açıklamaları çok etkileyici. Kısa konuşması beni çok etkiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu beni etkileyemiyor. Ben 63 yaşında bir emekliyim, şu adamın şurada 3 dakika konuşması beni etkiledi" ifadelerine yer verdi.

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