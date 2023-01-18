Başkan Erdoğan 6'lı masayı sıraya dizdi: Babacan, Akşener, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda altılı masanın ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Onlarca toplantıya rağmen hala bir aday belirleyemeyen ve her geçen gün aralarındaki kriz büyüyen 6 benzemezin, çirkin iftiralarına tek tek yanıt veren Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret ederek "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" ifadelerini kullandı.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar' şirketine yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri siyasette yeni bir tartışma yarattı.
AK Parti Grup Toplantısı'nda Babacan'a sert tepki gösterenlerden bir de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.
Başkan Erdoğan, "Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa eden, petrol, doğalgaz ararken yatırımcılara 'gelmeyin' çağrısı yapanları iyi hatırlıyoruz. İnsan bir ülkenin ordusu, komutanları, savunma sanayi şirketleri kimler tarafından hedef alınır diye düşünmeden edemiyor.
Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak kendisine tehdit olarak görenler saldırır. Yunanistan'ın feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz. PKK'nın feryatlarının sebebi yerindedir. Anlamakta zorlandığımız husus bu ülkenin bir partisinin, parti liderinin ordumuz ve savunma sanayine karşı sergilediği hazımsızlıktır. Bu işte bir terslik var demekten kendimizi alamıyoruz.
Bu habis zihniyetin son eseri, küresel bir marka haline dönüşen Baykar şirketi oldu. Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri ve başarılarıyla savunma sanayimiz hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı hırpalayabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.
"BUNA DA BİRİLERİ ÇELME TAKMAYA ÇALIŞIYOR"
Ülkemizde Milli Mücadele'nin de etkisiyle başlayan bir savunma sanayi hamlesi var. 2022 ve şu anda bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da Cumhurbaşkanlığı makamını da milletimin lütfuyla gördü. Öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki doğru dürüst helikopterimiz yoktu. Berlusconi ile yaptığımız görüşme ile Atak helikopterlerini hallettik. Şu anda Atak helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünü olarak üretiliyor. Buna da birileri çelme takmaya çalışıyor. Şimdi biz Gökbey helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz. Bunlarla beraber biz bu İHA'ya, SİHA'ya, Akıncı'ya bu kızılötesi adımı nasıl attık... O dönem oğul Bush'a gittik. 'Hani siz İHA verecektiniz, hala vermediniz' dedik. O ziyaretimde bunlardan aldık. Bize iki günlüğüne verdiler. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla bu adımı attı. Süratle İHA'yı ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler. çocuklar Akıncı'yı üretti. İş bitmedi savaş uçağı noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar.
BABACAN'A ÇOK SERT TEPKİ: 16 YIL YANIMDA DURDU AMA...
Biz yerli ve milli projelere destek verdikçe, kendi siyasi ve ekonomik programlarımızı uyguladıkça parasıyla savunma sanayi ürünü vermemeye başladılar. Bayraktar İHA'ları yetiştiremiyor. Aynı şekilde mühimmat yetiştiremiyorlar. Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça yolumuza devam ediyoruz.
Bu ahlaksız çıkmış, geleceklermiş de hesabını soracaklarmış. Rekabetin oluşması lazımmış. Sen git çocuk bezi satmaya devam et, senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Şehir Üniversitesi'ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis ettiğini hatırlatan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
DEVLET BEY ONA 'SEROK AHMET' DİYOR
Yanında bir tanesi daha var o da öyle. Bizden üniversite istediler, vakıflarına üniversite tahsisi yaptım. Kendisi ne zaman Başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi. Türkiye'de başka örneği yok. Kalk bunu milletimize anlat.
Devlet Bey ona 'Serok Ahmet' diyor, bu tür işler yapıyor. Helalinden ne yaptı? Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne, yok. Biz de bu üniversiteyi, yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik. Şimdi Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak devam ediyor. Biz bu millete yakışır eserler inşa ediyoruz, sen de ne yaptın bunu söyle bakalım. Bunlardan bir şey olmaz.
SİHA'larımız, İHA'larımız inleri darmadağın etti, nice teröristleri yok ettiler. Biz pek çok savunma sanayi projemizde firmalarımızın ar-ge çalışmalarına destek veriyoruz. 50 firma devletten proje bazlı destek alıyor. Devletten nakit desteği almadan çalışmalarını sürdüren 4 firma var, birisi Baykar'dır.
Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ı alkışlayan Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'na da sert çıkan Başkan Erdoğan, "Bunlarla beraber olay sadece savaş aracı değil. Bunun ürünlerini de üreteceksin. Harp araç, gerek, mühimmatın olması lazım. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz. En son Arifiye'deki olay. Arifiye'deki olaydan hemen sonra, Fırtına Obüsleri'nin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımızla... Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Neyi, neden alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey Fırtına Obüsleri'nin teslim töreni. Konuşan kim, Başkomutan konuşuyor. Sen Savunma Bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, haddini bil. Bu cibilliyet meselesi. Bu noktada karakter zaafı olan bir insan olarak kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin karı değil. Bunlarla ilgili hukuki boyutu devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kılık kıyafet konusunda yeniden mağduriyetler yaşanmaması ile ilgili Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği başörtüsüne anayasal güvence düzenlemesi teklifi hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den şaşırtmayan bir açıklama geldi. Düzenlemeye ilişkin partisinin görüşünü açıklayan Akşener "Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur." dedi. Başkan Erdoğan Akşener'in bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan, Akşener'in açıklamalarına sert tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı: "Hanımefendi; Erdoğan'ın başörtüsü konusunda istismarcı olup olmadığını benim milletim gayet iyi bilir. Eğer dürüstsen; arkadaşlarım randevu talep etti vermediniz. İkinizde aynısınız. Bay Kemal de öyle... Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyorsun.
Değerli kardeşlerim; hayırloı haftaya girediğimiz böyle bir günde inşallah hafta sonu Bursa'da olacağız. Cumartesi günü Bursa'da toplu açılışlarımız olacak. Gençlerle buluşmamız olacak. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah"
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