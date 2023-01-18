Başkan Erdoğan 6’lı masayı sıraya dizdi: Babacan, Akşener, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu...

DEVLET BEY ONA 'SEROK AHMET' DİYOR

Yanında bir tanesi daha var o da öyle. Bizden üniversite istediler, vakıflarına üniversite tahsisi yaptım. Kendisi ne zaman Başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi. Türkiye'de başka örneği yok. Kalk bunu milletimize anlat.

Devlet Bey ona 'Serok Ahmet' diyor, bu tür işler yapıyor. Helalinden ne yaptı? Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne, yok. Biz de bu üniversiteyi, yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik. Şimdi Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak devam ediyor. Biz bu millete yakışır eserler inşa ediyoruz, sen de ne yaptın bunu söyle bakalım. Bunlardan bir şey olmaz.

SİHA'larımız, İHA'larımız inleri darmadağın etti, nice teröristleri yok ettiler. Biz pek çok savunma sanayi projemizde firmalarımızın ar-ge çalışmalarına destek veriyoruz. 50 firma devletten proje bazlı destek alıyor. Devletten nakit desteği almadan çalışmalarını sürdüren 4 firma var, birisi Baykar'dır.

Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ı alkışlayan Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." ifadelerini kullanmıştı.