Can Ataklı’dan ’aday 6’lı masadan değil’ iddiası: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da değil

CHP YANDAŞI ATAKLI'DAN "ADAY 6'LI MASADAN DEĞİL" İDDİASI

On kez toplanan ve adaylık konusunda somut herhangi bir adım atamayan 6'lı masada, tartışmalar sıcaklığını korurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürdü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söyledi.

Ataklı konuya ilişkin açıklamasında, adayın profilini, "Dış dünyada Türkiye'yi daha önce temsil etmiş, o kabiliyete sahip" ifadeleriyle çizdi ve her iki ittifak ile de yakınlığı bulanan birinin aday gösterileceğini öne sürdü.