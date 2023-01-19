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Muharrem İnce'den aday belirleyemeyen 6'lı masaya: "Bunlarla bu iş olmaz 6 günde dağılırlar"

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Giriş: 19.01.2023 19:53
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir türlü aday belirleyemeyen ve yaşananlar üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masayı hedef alarak, "Bunlarla bu iş olmaz, 6 günde dağılırlar. Benim bir teklifim var, altılı masaya önerim şu; bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır" diye konuştu.
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