Muharrem İnce'den aday belirleyemeyen 6'lı masaya: "Bunlarla bu iş olmaz 6 günde dağılırlar"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir türlü aday belirleyemeyen ve yaşananlar üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masayı hedef alarak, "Bunlarla bu iş olmaz, 6 günde dağılırlar. Benim bir teklifim var, altılı masaya önerim şu; bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır" diye konuştu.