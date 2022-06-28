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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'de! 4'lü Zirve başladı

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’de! 4’lü Zirve başladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. İspanya'nın başkentinde dünya liderleriyle görüşecek olan Başkan Erdoğan, kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya liderleriyle 4'lü görüşme gerçekleştiriyor.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçak Madrid'e indi.

UÇAKTAKİ DETAY

Birleşmiş Milletler'in (BM), yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını Ankara'nın talebi doğrultusunda "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez ülke ismi Türkiye olarak kullanılmıştı.

Başkan Erdoğan'ı İspanya'nın başkenti Madrid'e götüren uçaktaki Republic of Türkiye yazısı dikkat çekti.

4'LÜ ZİRVE BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.



Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapılıyor.

DÜNYA LİDERLİYLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili temaslarda bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezinde, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesinde bulunacak.

Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya-Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.

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