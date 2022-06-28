Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Aksi düşünülemez." dedi. "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık" diyen Erdoğan, " Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor. Başkan Erdoğan, İspanya ziyareti öncesi basın toplantısı düzenliyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Zirve önemli bir kilometre taşı olacak. NATO'ya önümüzdeki dönemde yön verecek konsept kabul edilecek.
İkili görüşmelerimde PKK gündemimizde olacak. İsveç ve Finlandiya tavrımızı bir kez daha anlatacağız. PKK'nın bu ülkelerde hareket etmesine mani olunmalı. İsveç ve Finlandiya'nın olduğu 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişesini gidermek zorundalar.
Türkiye göç hareketlerinin önlenmesinde kritik öneme sahip ülke. İkili görüşmelerde hem NATO bünyesindeki iş birliğini hem de küresel gündemi özellikle değerlendireceğiz.
Bugün Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.
DÜNYA BU ZİRVEYE KİLİTLENDİ! BAŞKAN ERDOĞAN DÖRTLÜ ZİRVEYE KATILACAK
Jens Stoltenberg'in davetini geri çevirmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO öncesinde düzenlenen dörtlü zirveye katılacak. Görüşme İsveç ve Finlandiya'ya, Türkiye'nin haklı beklentilerini yerine getirme konusunda son fırsat olarak yorumlandı.
Dünya, NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda. NATO üyesi ülkelerin liderleri bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelecek. Zirvenin başaktörlerinden biri Türkiye olacak. Öncelikli gündem konusu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci. NATO görüşmeleri öncesinde dörtlü bir zirve gerçekleştirilecek.
Madrid'de liderler düzeyinde Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvede bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dörtlü zirve bugün yapılacak.
Görüşme, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ricası ve Başkan Erdoğan'ın bu ricayı geri çevirmemesiyle gerçekleşecek. Zirve, İsveç ve Finlandiya'ya, Türkiye'nin haklı beklentilerini yerine getirmeleri için verilen son bir şans olarak yorumlanıyor.
İADELER MASADA
Madrid Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç ve Finlandiya taraflarıyla bir tur daha gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'ya 6'sı PKK, 4'ü FETÖ'cü olmak üzere toplam 12, İsveç'e de 26'sı PKK, FETÖ, DHKP-C ve TİKKO üyesi 33 kişinin iade edilmesi koşulunu da aktardıkları ve bu konunun da 4'lü zirvenin gündemine taşındığı ifade ediliyor.
YAZILI TAAHHÜT
4'lü zirvenin diğer önemli başlıkları arasında müttefikler arasında silah ambargosuna gidilmeyeceğini içeren yazılı taahhüt koşulu, terörün tanımında somut ve net çerçeve çizilmesi, bugüne kadar terörist örgütlere ısrarla verilen siyasi ve askeri desteğin kesilmesi, PKK/PYD/ YPG ve iltisaklı yapılara karşı açık ve net tavır alınması da bulunuyor.
4'lü zirve ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, üzerinde müzakere edilen konuları bir noktaya getirdiklerini, oradan geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Kalın, şunları kaydetti: "Bunu karşı tarafa ilettik. 'Top artık sizin sahanızda' dedik. Genel Sekreter'in ricası üzerine Cumhurbaşkanımız 'Peki, arkadaşlarımız gitsinler, bir tur daha yapsınlar' dedi.
Salı günü NATO Genel Sekreteri'nin ricası, talebi üzerine Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Madrid'de liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya. Bu zirve olacak. Bu zirveye katılmak, bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor."
"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEK GEREKİYOR"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüştüğü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la açıklama yaptı. Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu ve giderilmesi gerektiğini yineleyen Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar teröristlerce mağdur edilmedi, buna terör örgütü PKK da dahil." dedi. Andersson da "PKK'ya karşı duruşumuz çok net. AB'de terör örgütü olarak listeleniyor ve İsveç tarafından da öyle kabul ediliyor" dedi.
İSVEÇ: ANKARA'NIN ENDİŞELERİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını söyledi. Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var" dedi.
ABD: ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞEBİLİR
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi. NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirten Sullivan, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.
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