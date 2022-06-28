Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

İADELER MASADA

Madrid Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç ve Finlandiya taraflarıyla bir tur daha gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'ya 6'sı PKK, 4'ü FETÖ'cü olmak üzere toplam 12, İsveç'e de 26'sı PKK, FETÖ, DHKP-C ve TİKKO üyesi 33 kişinin iade edilmesi koşulunu da aktardıkları ve bu konunun da 4'lü zirvenin gündemine taşındığı ifade ediliyor.

YAZILI TAAHHÜT

4'lü zirvenin diğer önemli başlıkları arasında müttefikler arasında silah ambargosuna gidilmeyeceğini içeren yazılı taahhüt koşulu, terörün tanımında somut ve net çerçeve çizilmesi, bugüne kadar terörist örgütlere ısrarla verilen siyasi ve askeri desteğin kesilmesi, PKK/PYD/ YPG ve iltisaklı yapılara karşı açık ve net tavır alınması da bulunuyor.

4'lü zirve ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, üzerinde müzakere edilen konuları bir noktaya getirdiklerini, oradan geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Kalın, şunları kaydetti: "Bunu karşı tarafa ilettik. 'Top artık sizin sahanızda' dedik. Genel Sekreter'in ricası üzerine Cumhurbaşkanımız 'Peki, arkadaşlarımız gitsinler, bir tur daha yapsınlar' dedi.

Salı günü NATO Genel Sekreteri'nin ricası, talebi üzerine Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Madrid'de liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya. Bu zirve olacak. Bu zirveye katılmak, bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor."