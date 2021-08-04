Türkiye'nin gözü YAŞ'ta! Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi konular ele alınacak?
Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Türkiye'nin dikkatle takip ettiği toplantının en önemli maddeleri ise terfi ve atamalar. Kritik YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtbakir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları var.
Kritik YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek.
Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.
ANITKABİR'E ZİYARET
Şura üyeleri önce Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
YAŞ'TA GÜNDEM TERFİ VE ATAMALAR
Kuvvet komutanlarının durumu da toplantıda ele alınacak. Görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu değerlendirilecek.
Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.
DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYEN İSİMLER
YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.
Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.
KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU
Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.
YAŞ'ta geçen yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal "Mavi Vatan"ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi.
Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.
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