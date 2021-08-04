Yüksek Askeri Şura’da kritik toplantı! İşte YAŞ toplantısında masadaki konular

Bugün, yılın en kritik toplantılarından biri gerçekleştirilecek. Yüksek Askeri Şura bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantının gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları olacak. Peki masadaki diğer konular neler? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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