Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber'de açıkladı! Kripto para yasaklanacak mı? Faiz artırımı sürecek mi? İşte Türkiye'nin döviz rezervi!

BERAT ALBAYRAK'IN BÜYÜK BAŞARISI

Bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplamalara gitmeye gerek yok. Türkiye Merkez Bankası olarak ve TC Devleti olarak şu an olmadığı kadar iyi durumda. Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 720 ton altına çıkıyor. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 710 ton altını var. Berat Albayrak, Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken 2017-18'den sonra Türkiye'nin tüm altınlarını Türkiye'ye getirmiştir. Türkiye'nin tüm altınları şu an Merkez Bankası'ndadır.