Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan kripto para açıklaması: 2 hafta içerisinde...

Son günlerde bazı Türk kripto para borsaları peş peşe batınca Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Kripto paraları yasaklama gibi bir niyetimiz yok. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise gibi alımları yasakladık. İkincisi, ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. 2 hafta içerisinde düzenlemeler sanırım bir noktaya gelecek" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kripto paraların geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Kripto paraları yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Birkaç ülke tamamen yasakladı. Çin'de bu mümkün. Siz sadece yasaklayarak bu işi halletme şansınız yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme, bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan kuruluşlarının alt yapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapın dedik. Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi, ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bir kere tanımı yok. Bu bir varlık mı, mal mı, nerede saklayacaksınız? Bunların hepsi çok muğlak. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken, sıkıntılı durumlar var. 2 hafta içerisinde düzenlemeler sanırım bir noktaya gelecek. Dışarıya müthiş bir para trafiği var. Şu an bizi çok rahatsız eden bir para trafiği var. Giden paranın nereye, kime gittiğini bilmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.