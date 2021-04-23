Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası hiç olmadığı kadar iyi durumda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Asya piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası dövizdeki yükleş sonrasına hangi hamlelerin yapıldığını anlattı. Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hiç olmadığı kadar iyi ve güç bir durumda olduğunu ifade etti.

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