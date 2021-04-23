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Kripto para yasaklanacak mı? Faiz artırımı sürecek mi?

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Giriş: 23.04.2021 22:50
Güncelleme:23.04.2021 22:50
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yanıtladı.Türkiye'nin döviz ve altın rezervini açıklayan Kavcıoğlu, Berat Albayrak'ın altın konusundaki büyük başarısını da konuşmasında ifade etti. Kripto para konusunda son günlerde yaşanan olaylara da değinen Kavcıoğlu, kripto paranın yasaklanıp yasaklanmayacağını açıkladı. İşte detaylar...
Kripto para yasaklanacak mı? Faiz artırımı sürecek mi?
Kripto para yasaklanacak mı? Faiz artırımı sürecek mi?
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