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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu canlı yayında açıkladı: Berat Albayrak döneminde...

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Giriş: 23.04.2021 22:35
Güncelleme:23.04.2021 22:49
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalar. Altın rezervleriyle ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 720 ton altına çıkıyor. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 710 ton altını var. Berat Albayrak, Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken 2017-18'den sonra Türkiye'nin tüm altınlarını Türkiye'ye getirmiştir. Türkiye'nin tüm altınları şu an Merkez Bankası'ndadır." ifadelerini kullandı.

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