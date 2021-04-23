Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 128 milyar dolar çarpıtmasına canlı yayında yanıt verdi: Algı operasyonu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündeme ilişkin sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. 128 milyar dolar çarpıtmasına net şekilde yanıt veren Kavcıoğlu, "Belirli rakamlarla insanlara algı operasyonu yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

O kadar çok yanlış bilgi var ki. Piyasa hacminin karşılanması 2017'de başlıyor. Televizyonlarda bunun 2019'da başlandığı söyleniyor. Merkez Bankası herhangi bir hukuki dayanağı olmayan hiçbir işlemi yapmaz. Protokol dahilinde işlemler yapıldı. 2020'de yapılmasının sebebi de pandemi şartları. Gizli yapıldığı iddiaları var. Peki siz bu rakamları nereden aldınız? Merkez Bankası'nın analitik bilançosunu en şeffaf açıklayan ülke Türkiye'dir, günlük olarak analitik bilanço açıklanır. Günlük veriler günlük yayınlandığı için gizlenen bir durum yok. Sonra da kimlere satıldı diye başladılar. Dünyada Merkez Bankası bireylere döviz satmıyor. Belirli rakamlarla insanlara algı operasyonu yapılıyor. Daha önceki yıllardaki döviz müdahalelerini niye sormadılar?

Döviz talebi karşılanmasaydı ne olurdu? Merkez Bankası piyasaya bırakabilirdi. Hatırlayın 2000'de Merkez Bankası, 'Piyasaya para vermiyorum' dedi, sonuçlarını hepimiz hatırlıyoruz. Merkez Bankası piyasaya bıraksaydı o gün, bu kadar döviz talebini, piyasadaki faiz ve kuru... Televizyonlardan arkadaşları dinliyorum, söyledikleri şu; kur bir yere giderdi, oradan gelirdi. O iş öyle değil. Pandemi şartlarını dünyada göz ardı etmememiz gerekir. Bu taleplerin karşılanması için Merkez Bankası Hazine ile beraber oluşturulan protokoller dahilinde yapılan işlemler var.

(Birilerine ayrıcalıklı döviz satışı yapıldı iddiası) Böyle bir durum söz konusu değildir.

2020'de dünya buhranından daha büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Tüm durumları o günkü arz ve talep dengesiyle konuşmak gerekiyor.

Bu konuların tartışılması gerçekten üzücü, sapla saman birbirine karıştırılıyor. Brüt rezervler hesap edilir. Bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplara gitmeye gerek yok.