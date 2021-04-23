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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan iş dünyasına rezerv çağrısı

A Haber
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Giriş: 23.04.2021 23:10
Güncelleme:23.04.2021 23:13
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Belirli rakamlarla Türkiye'yi yıpratmanın faydası yok. Dışarıdaki yatırımcı bu kavgadan faydalanıyor. Kur atakları daha fazla oluyor. Kim kaybediyor? Sokaktaki vatandaş, devlet kaybediyor. Rezervler tartışması konusunda iş dünyasının taraf olması gerekiyor. TCMB'yi yıpratmamak lazım." ifadelerini kullandı.
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