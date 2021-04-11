İzmir'de düşen askeri uçağın pilotu tarihe geçti! Film gibi başarı öyküsü

TARİF EDİP KEMERİ ÇÖZDÜRMÜŞ

"Uçağın üstüne çıktık, kokpitte albay rütbesinde bir pilotun olduğunu gördük. 'Komutanım bir şeyiniz var mı, sizi çıkartmamız lazım?' dedim. 'Dört yerden bağlıyım' dedi. İkisini bulup açtık. Diğerlerinin ayaklarında olduğunu söyledi, tarif etti.