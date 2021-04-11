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Son dakika: İzmir'de düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi... İzmir'de KT-1 tipi askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. TCG Alemdar adlı arama kurtarma gemisi, İzmir'de düşen askeri eğitim uçağının enkazı tespit etti. Yeri bulunan uçağın enkazı kaldırıldı. Uçağın enkazı kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı enkaz kurtarma gemisine alındı.