09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

KT-1 uçağı özellikleri nelerdir? İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. Bu gelişmelerin ardından düşen uçak ile ilgili bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? İşte KT-1 eğitim uçağının teknik özellikleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 13:50
  • 1
  • 13
İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

KT-1 eğitim uçağı özellikleri neler? İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. MSB'den yapılan açıklamada 2 pilotun da sağ kurtarıldığı belirtildi. İzmir'de askeri uçağın düşmesinin ardından, düşen uçakla ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, İzmir Foça'da düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? İşte KT-1 eğitim uçağı teknik özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

KT-1 EĞİTİM UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

KT-1, Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

  • 3
  • 13
İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

* Mürettebat: 2
* Uzunluk: 10.26 m
* Kanat açıklığı: 10.59 m
* Yükseklik: 3.68 m
* Kanat alanı: 16.01 m²
* Boş ağırlık: 1,910 kg
* Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
* Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

  • 4
  • 13
İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

KT-1 eğitim uçağı kullanan ülkeler:

* Türkiye
* Endonezya
* Güney Kore
* Peru
* Senegal

  • 5
  • 13
İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

2 PİLOT KURTARILDI

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde bir askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 pilotun da kurtarıldığı belirtildi.