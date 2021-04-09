İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler

KT-1 uçağı özellikleri nelerdir? İzmir Foça'da askeri eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi bir uçak denize düşerek kırıma uğradı. Bu gelişmelerin ardından düşen uçak ile ilgili bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? İşte KT-1 eğitim uçağının teknik özellikleri...