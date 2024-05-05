CHP lideri Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na serzeniş: Siyasette yumuşamaya engel olma

ÖZEL: DETAYLARI ANLATTIM

Sabah'ın haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret eden Özel, Kılıçdaroğlu ile neler konuştuğuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile keyifli bir akşam yemeği yediklerini ve herhangi bir sorunları olmadığını savunan Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" ifadelerini kullandı.