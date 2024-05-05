CHP lideri Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na serzeniş: Siyasette yumuşamaya engel olma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’deki akşam yemeğinde bir araya gelerek 2,5 saat görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu’na serzenişini dile getiren Özel’in, “Siyasette yumuşamaya engel olma” mesajı verdiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek 2.5 saat görüştü. Görüşmede siyasi gündemdeki tüm başlıkların ele alındığı aktarıldı.
Özgür Özel'in, Başkan Erdoğan ile müzakere sürecinin hem CHP hem de Türk demokrasisi açısından kazanım olduğunu vurguladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Özel, siyaset arenasında yumuşama ihtiyacının gerekliliğine de değindi.
ÖZEL: DETAYLARI ANLATTIM
Sabah'ın haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret eden Özel, Kılıçdaroğlu ile neler konuştuğuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile keyifli bir akşam yemeği yediklerini ve herhangi bir sorunları olmadığını savunan Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" ifadelerini kullandı.
MÜZAKERE SÜRECİ ARALARINI AÇTI
Başkan Erdoğan ile görüşmesinden kısa süre önce Özgür Özel'in tutumunu sert sözlerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini" savunarak tepkilerin odağı haline dönüşmüştü.
Bu sözler üzerine konuşan Özel, "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" sözleriyle gündem olmuştu.
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