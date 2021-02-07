Boğaziçi Üniversitesi olaylarında son dakika! Kadıköy’de terör estiren 4 vanda için karar

"ELİMDEKİ CİSİMLER NEREDEN GELDİ BİLMİYORUM"



Polis aracına saldıran şüpheliler arasında olan Muratcan D., ifadesinde, Kadıköy'de oturduğunu, eyleme katılmadığını, evine giderken bir anda kalabalık içinde kaldığını belirtirken ifadesinin devamında 'Kalabalıkta 15 dakika durmak zorunda kaldım. Sonrasında eve gittim. Gösterdiğiniz videodaki kişi benim. Elimdekilerin cisimlerin ne olduğunu bilmiyorum.' Diyerek suçlamaları reddetti. Diğer bir şüpheli Necmettin E. İse ifadesinde, eylemlere katılmak amacıyla olay yerinde bulunduğunu, eylemin yasaklandığını bilmediğini, bir süre sonra evine döndüğünü söyleyerek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etmediğini ifade etti.