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Boğaziçi Üniversitesi olaylarında son dakika! Kadıköy’de terör estiren 4 vanda için karar

SON DAKİKA HABERİ... ’nde rektör atamasını bahane ederek ’de terör estirip vandallık yapan dört şüpheli daha tutuklandı.2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Boğaziçi Üniversitesi olaylarında son dakika! Kadıköy’de terör estiren 4 vanda için karar

'nde gerçekleştirilen rektör atamasını bahane ederek geçtiğimiz hafta İstanbul 'de olaylar çıkaran ve vandallık yapan şüphelilere yönelik soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

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SAVCILIK 6 ŞÜPHELİDEN 5'İNİ TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK ETMİŞTİ

'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı bugün 'ne sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık 6 şüpheliden 5'ini tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken 1 şüpheli için adli kontrol talep edilmişti.

Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlandı. Hakimlik sorgular sonucu 4 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken 2 şüphelinin ise ev hapsine çarptırılmasına karar verildi. Kadıköy'deki olaylar sebebiyle halen gözaltında bulunan bir bölüm şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgulanan şüpheliler arasında alan Akın K. Mahkemedeki ifadesinde, sosyal medya üzerinde gördüğü Boğaziçi eylemlerine katılmak için Kadıköy'e gittiğini, polis arabasına tekme atmadığını söyleyerek polis arabasına zarar verdiğini inkar etti. Şüpheliler arasında olan Ömer Ş. de eylemi sosyal medyada gördüğünü, Kadıköy'e gittiğini ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek polis arabasına saldırdığını yalanladı. DEAŞ terör örgütüne ait paylaşımlar yaptığını belirten şüpheli Ömer Ş., suçlamaları kabul etmedi.

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"ELİMDEKİ CİSİMLER NEREDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Polis aracına saldıran şüpheliler arasında olan Muratcan D., ifadesinde, Kadıköy'de oturduğunu, eyleme katılmadığını, evine giderken bir anda kalabalık içinde kaldığını belirtirken ifadesinin devamında 'Kalabalıkta 15 dakika durmak zorunda kaldım. Sonrasında eve gittim. Gösterdiğiniz videodaki kişi benim. Elimdekilerin cisimlerin ne olduğunu bilmiyorum.' Diyerek suçlamaları reddetti. Diğer bir şüpheli Necmettin E. İse ifadesinde, eylemlere katılmak amacıyla olay yerinde bulunduğunu, eylemin yasaklandığını bilmediğini, bir süre sonra evine döndüğünü söyleyerek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etmediğini ifade etti.

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6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan 4 saldırgan tutuklanırken, tutuklular arasında olan şüpheli Necmettin E., Ömer Ş. Ve Muratcan D., ayrıca 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ömer Ş. Aynı zamanda 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan da tutuklanırken şüpheli Akın K. ise 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan tutuklandı.

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