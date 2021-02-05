Son dakika: İzmir'de Boğaziçi provokasyonu! Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Polis, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grubu uyardı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, uyarılara rağmen dağılmayan ve slogan atan gruptaki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı saatlerde bu kez Gündoğdu Meydanı'nda HDP milletvekilleri öncülüğünde toplanan grubu da polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı.

Polisin ikazlarına aldırış etmeyerek gösteri yapmak isteyen 20 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 26 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.