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Son dakika: İzmir'de Boğaziçi provokasyonu! Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haberi...'de, olaylarını bahane ederek iki ayrı noktada izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: İzmir'de Boğaziçi provokasyonu! Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Polis, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grubu uyardı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, uyarılara rağmen dağılmayan ve slogan atan gruptaki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı saatlerde bu kez Gündoğdu Meydanı'nda HDP milletvekilleri öncülüğünde toplanan grubu da polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı.

Polisin ikazlarına aldırış etmeyerek gösteri yapmak isteyen 20 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 26 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

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